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Буковина - Звягель 3:0: огляд контрольного матчу

Чернівецька команда забила три сухі голи
Сьогодні 22:22 116 0
Буковина - Звягель 3:0: огляд контрольного матчу
#Буковина, #Звягель

Джерело - Чемпіон.

На початку закарпатського збору Буковина переграла лідера Другої ліги ФК Звягель у контрольному матчі.

Нагадаємо, Буковина в попередній контрольній грі здолала харківський Металіст - 2:1.

Контрольний матч
6 березня

Буковина - Звягель 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Фарасєєнко, 2:0 - 73 Хамелюк, 3:0 - 85 Солдат

Буковина: Пономаренко (Каневцев, 67), Солдат (Прокопчук, 90), Лопирьонок, Пець (Бодня, 71), Дворовенко (Д.Рябий, 90), Хамелюк (Цурупiн, 75), Чайковський (Новотрясов, 46), Книш (Шалфєєв, 67), Фарасєєнко (Духота, 90), Гончарук (Будняк, 67), Палагнюк (Андрейчук, 67).

Звягель: Яшков (Коваленко), Чередниченко (Лучка), Нестеров (Скидан), Гаврилюк, Морговський, Панчишин (Никитюк), Томандзото, Петрук (Андрущенко), Фесенко (Березка), Венделл (Кисленко), гравець на перегляді.

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