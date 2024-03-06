Головне
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі
Сьогодні 15:22 2489 2
Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку
Сьогодні 21:03 2460
Сокіл здолав Київ Кепіталз на останніх хвилинах гри у півфінальній серії чемпіонату України
Сьогодні 20:07 1829
Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями
Сьогодні 14:34 12025 2
Чому матчі клубів Луніна і Трубіна варті уваги: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 6,71
Сьогодні 13:49 319
Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках
Сьогодні 13:23 10080 1
Визначився склад збірної України U-21 на матч відбору Євро-2025
Сьогодні 12:29 578
Михайленко визначився зі складом юнацької збірної України на матчі еліт-раунду Євро U-19
Сьогодні 10:24 698
Манчестер Сіті прийме Копенгаген, Реал - Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 660
Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:22 1319
Прямі трансляції

Буковина впевнено переграла лідера Другої ліги у контрольному матчі

Чернівецька команда забила три сухі голи
Сьогодні 21:25 122 0
Буковина впевнено переграла лідера Другої ліги у контрольному матчі
#Буковина

Джерело - Чемпіон.

На початку закарпатського збору Буковина переграла лідера Другої ліги ФК Звягель у контрольному матчі.

Жовто-чорні збільшили свою переможну серію в поточному підготовчому періоді до 7 матчів, обігравши свого суперника з рахунком 3:0.

У чернівецького клубу заплановано проведення ще два контрольних матчів. 9 березня підопічні Мельничука проведуть спаринг з тернопільською Нивою. Завершить закарпатський етап підготовки до сезону Буковина 16 березня поєдинком проти ФК Хуст.

Нагадаємо, Буковина в попередній контрольній грі здолала харківський Металіст - 2:1.

Контрольний матч
6 березня

Буковина - Звягель 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 72 Фарасєєнко, 2:0 - 73 Хамелюк, 3:0 - 85 Солдат

Буковина: Пономаренко (Каневцев, 67), Солдат (Прокопчук, 90), Лопирьонок, Пець (Бодня, 71), Дворовенко (Д.Рябий, 90), Хамелюк (Цурупiн, 75), Чайковський (Новотрясов, 46), Книш (Шалфєєв, 67), Фарасєєнко (Духота, 90), Гончарук (Будняк, 67), Палагнюк (Андрейчук, 67).

Звягель: Яшков (Коваленко), Чередниченко (Лучка), Нестеров (Скидан), Гаврилюк, Морговський, Панчишин (Никитюк), Томандзото, Петрук (Андрущенко), Фесенко (Березка), Венделл (Кисленко), гравець на перегляді.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 19564
Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями Середа: Психологічно я готовий до боротьби з китайцями 12025 2
Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках Бухов: Моя перемога на ЧС – це психологічний удар по всіх суперниках 10080 1
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі 2489 2
Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади Росіян та білорусів допустили до Олімпіади та Паралімпіади 9777 2
Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку Прометей розгромив Аріс та вийшов до чвертьфіналу Єврокубку 2460
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23351 7
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 157759
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 64064
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10606 2
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12853
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21707