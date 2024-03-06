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Я не знайшов підтвердження: нардеп прокоментував свій інсайд про можливий продаж Динамо

Сьогодні 19:12 115 0
Я не знайшов підтвердження: нардеп прокоментував свій інсайд про можливий продаж Динамо
#Ігор Суркіс, #Динамо

Джерело - Sport-express.ua.

Народний депутат України Олексій Гончаренко не зміг підтвердити чутку про можливий продаж київського Динамо колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Кирилові Тимошенку.

Про це він розповів у коментарі для сайту Sport-express.ua.

"До мене дійшли такі чутки і я написав пост, але зауважив, що ця інформація виглядає максимально дивною і я її перевірю. У підсумку я не знайшов підтвердження. 

Джерело? Такі розмови ходили в Києві серед багатьох людей у навколополітичному колі. Звідки в Тимошенка такі гроші, ми можемо здогадуватися, але я не знаю, скільки коштує Динамо. 

Чи потрібно Суркісам потрібно продавати Динамо? Це хороше питання, але з мого боку буде некоректно відповідати, бо я одесит. Скажу так: мені для Динамо, як флагманського клубу України, хочеться кращої долі, ніж є зараз. Але точно не Кирила Тимошенка. Шило на мило міняти не хочеться", – сказав Гончаренко.

Нагадаємо, інсайд про можливе придбання Динамо нардеп раніше поширив у своєму телеграм-каналі.

Слід додати, що столичний клуб належить сім'ї Суркісів із 1993 року. Наразі Динамо посідає 4 сходинку в УПЛ та відстає від першого місця на 4 бали, але має 3 гри в запасі.

У межах 19 туру "біло-сині" мінімально здолали Чорноморець (1:0).

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