Я не знайшов підтвердження: нардеп прокоментував свій інсайд про можливий продаж Динамо

Джерело - Sport-express.ua.
Народний депутат України Олексій Гончаренко не зміг підтвердити чутку про можливий продаж київського Динамо колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Кирилові Тимошенку.
Про це він розповів у коментарі для сайту Sport-express.ua.
"До мене дійшли такі чутки і я написав пост, але зауважив, що ця інформація виглядає максимально дивною і я її перевірю. У підсумку я не знайшов підтвердження.
Джерело? Такі розмови ходили в Києві серед багатьох людей у навколополітичному колі. Звідки в Тимошенка такі гроші, ми можемо здогадуватися, але я не знаю, скільки коштує Динамо.
Чи потрібно Суркісам потрібно продавати Динамо? Це хороше питання, але з мого боку буде некоректно відповідати, бо я одесит. Скажу так: мені для Динамо, як флагманського клубу України, хочеться кращої долі, ніж є зараз. Але точно не Кирила Тимошенка. Шило на мило міняти не хочеться", – сказав Гончаренко.
Нагадаємо, інсайд про можливе придбання Динамо нардеп раніше поширив у своєму телеграм-каналі.
Слід додати, що столичний клуб належить сім'ї Суркісів із 1993 року. Наразі Динамо посідає 4 сходинку в УПЛ та відстає від першого місця на 4 бали, але має 3 гри в запасі.
У межах 19 туру "біло-сині" мінімально здолали Чорноморець (1:0).