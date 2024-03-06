Я не знайшов підтвердження: нардеп прокоментував свій інсайд про можливий продаж Динамо

Народний депутат України Олексій Гончаренко не зміг підтвердити чутку про можливий продаж київського Динамо колишньому заступнику керівника Офісу Президента України Кирилові Тимошенку.

Про це він розповів у коментарі для сайту Sport-express.ua.

"До мене дійшли такі чутки і я написав пост, але зауважив, що ця інформація виглядає максимально дивною і я її перевірю. У підсумку я не знайшов підтвердження.

Джерело? Такі розмови ходили в Києві серед багатьох людей у навколополітичному колі. Звідки в Тимошенка такі гроші, ми можемо здогадуватися, але я не знаю, скільки коштує Динамо.

Чи потрібно Суркісам потрібно продавати Динамо? Це хороше питання, але з мого боку буде некоректно відповідати, бо я одесит. Скажу так: мені для Динамо, як флагманського клубу України, хочеться кращої долі, ніж є зараз. Але точно не Кирила Тимошенка. Шило на мило міняти не хочеться", – сказав Гончаренко.