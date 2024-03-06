Луческу обійшов Лобановського у престижному рейтингу

Джерело - Чемпіон.

Валерій Лобановський та Мірча Луческу увійшли до топ-30 найкращих тренерів нульових років цього століття.

Свій особистий рейтинг представило видання FourFourTwo.

Легендарний наставник киян опинився на 26 місці, а тодішній тренер Шахтаря посідає 17 сходинку.

Зазначимо, що обидва спеціалісти випередили у списку Фернанду Сантуша (28 місце), Жузепа Гвардіолу (29 місце) та Массіміліано Аллегрі (31 місце).

Рейтинг найкращих тренерів нульових років:

Марчелло Ліппі Жозе Моуріньо Сер Алекс Фергюсон

...

17. Мірча Луческу

26. Валерій Лобановський

Нагадаємо, нещодавно з`явилася інформація, що Мірча Луческу може очолити Динамо Загреб.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!