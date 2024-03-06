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Луческу обійшов Лобановського у престижному рейтингу

Сьогодні 15:00 119 0
Луческу обійшов Лобановського у престижному рейтингу
#Валерій Лобановський, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Валерій Лобановський та Мірча Луческу увійшли до топ-30 найкращих тренерів нульових років цього століття.

Свій особистий рейтинг представило видання FourFourTwo.

Легендарний наставник киян опинився на 26 місці, а тодішній тренер Шахтаря посідає 17 сходинку. 

Зазначимо, що обидва спеціалісти випередили у списку Фернанду Сантуша (28 місце), Жузепа Гвардіолу (29 місце) та Массіміліано Аллегрі (31 місце).

Рейтинг найкращих тренерів нульових років:

  1. Марчелло Ліппі
  2. Жозе Моуріньо
  3. Сер Алекс Фергюсон

...

        17. Мірча Луческу

        26. Валерій Лобановський

Нагадаємо, нещодавно з`явилася інформація, що Мірча Луческу може очолити Динамо Загреб.

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