Луческу обійшов Лобановського у престижному рейтингу

Джерело - Чемпіон.
Валерій Лобановський та Мірча Луческу увійшли до топ-30 найкращих тренерів нульових років цього століття.
Свій особистий рейтинг представило видання FourFourTwo.
Легендарний наставник киян опинився на 26 місці, а тодішній тренер Шахтаря посідає 17 сходинку.
Зазначимо, що обидва спеціалісти випередили у списку Фернанду Сантуша (28 місце), Жузепа Гвардіолу (29 місце) та Массіміліано Аллегрі (31 місце).
Рейтинг найкращих тренерів нульових років:
- Марчелло Ліппі
- Жозе Моуріньо
- Сер Алекс Фергюсон
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17. Мірча Луческу
26. Валерій Лобановський
Нагадаємо, нещодавно з`явилася інформація, що Мірча Луческу може очолити Динамо Загреб.
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