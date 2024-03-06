Динамо може придбати колишній заступник керівника Офісу Президента

Колишній заступник керівника офісу Президента України Кирило Тимошенко збирається придбати Динамо Київ.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко.

"Пишуть, що Кирило Тимошенко збирається придбати Динамо Київ. Перевірю. Але виглядає, як маячня якась", – написав Гончаренко.

Зазначимо, що заступник Андрія Єрмака часто був замішаний у корупційних скандалах під час обіймання посади в ОП. У грудні 2022 року Українська правда повідомила, що під час воєнного стану депутат роз’їжджав на автомобілі "Porsche Taycan" 2021 року, вартістю $100 тис.

Столичний клуб з 1993 року належить сім'ї Суркісів.

Нагадаємо, наразі Динамо посідає 4 сходинку в УПЛ, але у киян 3 гри в запасі.

У межах 19 туру "біло-сині" мінімально здолали Чорноморець (1:0).