Венесуельський форвард перейде до клубу УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Венесуельський нападник Луїфер Ернандес, з клубу Академія Пуерто-Кабельо, близький до переходу в житомирське Полісся за 1,2 мільйона доларів.
Про це повідомив Фабріціо Романо в своєму інстаграмі.
Гравець готовий переїхати в Україну, залишилося домовитися з клубом. У цьому сезоні нападник зіграв 5 матчів, забив два голи та віддав один асист.
Нагадаємо, що напередодні з`явилася інформація про інтерес Полісся до гравця Дніпра-1.
У межах 19 туру УПЛ житомиряни сенсаційно поступилися ЛНЗ (0:1).
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