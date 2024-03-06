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Венесуельський форвард перейде до клубу УПЛ

Трансфер обійдеться в 1.2 мільйони доларів
Сьогодні 01:04 100 0
Венесуельський форвард перейде до клубу УПЛ
#Полісся, #Футбольні трансфери, #Фабріціо Романо

Джерело - Чемпіон.

Венесуельський нападник Луїфер Ернандес, з клубу Академія Пуерто-Кабельо, близький до переходу в житомирське Полісся за 1,2 мільйона доларів.

Про це повідомив Фабріціо Романо в своєму інстаграмі.

Гравець готовий переїхати в Україну, залишилося домовитися з клубом. У цьому сезоні нападник зіграв 5 матчів, забив два голи та віддав один асист.

Нагадаємо, що напередодні з`явилася інформація про інтерес Полісся до гравця Дніпра-1.

У межах 19 туру УПЛ житомиряни сенсаційно поступилися ЛНЗ (0:1).

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