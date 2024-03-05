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Кравець може перейти до Полісся

Сьогодні 19:13 66 0
Кравець може перейти до Полісся
#Василь Кравець, #Полісся, #СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся планує підписати колишнього захисника СК Дніпро-1 Василя Кравця.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Переговори клубів Української Прем`єр-ліги знаходяться на фінальній стадії.

Кравець виступав у складі Карпат, іспанських клубів Луго, Луганес та Спортинг (Хіхон). Також захищав кольори польського Леха та українських Ворскли та СК Дніпро-1.

Напередодні житомирське Полісся поступилося черкаському ЛНЗ. Наразі житомирський клуб посідає п'яте місце у турнірній таблиці з 33 очками в активі. 

Наступний матч команда зіграє 9 березня проти Олександрії. Початок о 15:30 за київським часом.

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