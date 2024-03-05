Джерело - Чемпіон.
Житомирське Полісся планує підписати колишнього захисника СК Дніпро-1 Василя Кравця.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Переговори клубів Української Прем`єр-ліги знаходяться на фінальній стадії.
Кравець виступав у складі Карпат, іспанських клубів Луго, Луганес та Спортинг (Хіхон). Також захищав кольори польського Леха та українських Ворскли та СК Дніпро-1.
Напередодні житомирське Полісся поступилося черкаському ЛНЗ. Наразі житомирський клуб посідає п'яте місце у турнірній таблиці з 33 очками в активі.
Наступний матч команда зіграє 9 березня проти Олександрії. Початок о 15:30 за київським часом.