Доннарумма може повернутися до Італії

Повідомляють про інтерес туринського клубу

Джерело - Todofichajes.

Основний воротар збірної Італії та французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.

У послугах футболіста зацікавлений туринський Ювентус.

Про це пише Todofichajes.

За даними джерела видання, клуб може придбати воротаря за 40 мільйонів євро.

Контракт 25-річного голкіпера ПСЖ розрахований до 2026 року. У поточному сезоні Джанлуїджі провів 21 зустріч у чемпіонаті Франції.

Нагадаємо, що Джіджі є вихованцем Мілана, у системі клубу він займався футболом із 2013 по 2021 рік. Потім переїхав до Парижа.

Напередодні ПСЖ повторно здолав іспанський Реал Сосьєдад у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.