Доннарумма може повернутися до Італії

Джерело - Todofichajes.
Основний воротар збірної Італії та французького ПСЖ Джанлуїджі Доннарумма може продовжити кар'єру в чемпіонаті Італії.
У послугах футболіста зацікавлений туринський Ювентус.
Про це пише Todofichajes.
За даними джерела видання, клуб може придбати воротаря за 40 мільйонів євро.
Контракт 25-річного голкіпера ПСЖ розрахований до 2026 року. У поточному сезоні Джанлуїджі провів 21 зустріч у чемпіонаті Франції.
Нагадаємо, що Джіджі є вихованцем Мілана, у системі клубу він займався футболом із 2013 по 2021 рік. Потім переїхав до Парижа.
Напередодні ПСЖ повторно здолав іспанський Реал Сосьєдад у 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.