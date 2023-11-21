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Доннарумма: Арбітр міг поставити пенальті за фол проти Мудрика

Джанлуїджі Доннарумма відреагував на скандальний момент матчу
Сьогодні 12:42 268 0
Доннарумма: Арбітр міг поставити пенальті за фол проти Мудрика
#Доннарумма

Джерело - Чемпіон.

Італійський захисник Браян Крістанте порушив правила на 93-й хвилині гри проти Михайла Мудрика. 

Про це розповів голкіпер збірної Італії Джанлуїджі Доннарумма.

"Пенальті на Мудрику наприкінці матчу? Після перегляду повторів цього епізоду можу сказати, що цілком могло так статися, що арбітр вказав би на точку. Але зараз ми про це не думаємо — ми святкуємо наполегливу нічию в матчі з відмінною командою.

Ми дуже раді вийти на Євро-2024. Це був важкий, складний матч. Збірна України — чудова команда, і ми знали, що нам доведеться з нею помучитися, щоб досягти необхідного результату. Але, вважаю, ми зробили все якнайкраще. 

Наша команда була згуртованою і компактною, як і просив наш головний тренер. При цьому в нас, упевнений, неймовірні можливості для подальшого зростання. Наш наставник дає нам дуже багато. Нам просто потрібно уважно його слухати і тренуватися. Упевнений, що ми підемо дуже далеко", - розповів Доннарумма.

Раніше уболівальники обрали найкращого гравця збірної України у грі з Італією.

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