Головне
Манчестер Сіті прийме Копенгаген, Реал - Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:00 245
Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:22 897
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн
Сьогодні 00:36 19422
ПСЖ повторно здолав Реал Сосьєдад в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:16 324
Баварія розгромила Лаціо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:55 626
Жахи Луніна та Трубіна, винятковість Яремчука: як там наші зіграли
Вчора 17:38 657
Сайт Чемпіон шукає редактора стрічки новин
Вчора 14:16 243
Боснійці назвали список гравців на матч проти України
Вчора 14:11 837
Український десант на WTA Індіан-Веллс-2024: шанси наших дівчат на престижному хардовому турнірі
Вчора 12:45 720
Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць
Вчора 11:21 1356
Прямі трансляції

Реал Сосьєдад - ПСЖ 1:2: огляд матчу Ліги чемпіонів

Сьогодні 08:29 142 0
Реал Сосьєдад - ПСЖ 1:2: огляд матчу Ліги чемпіонів
Фото: Getty Images
#Ліга чемпіонів, #ПСЖ, #Реал Сосьєдад

Джерело - Чемпіон.

Парі Сен-Жермен здолав Реал Сосьєдад у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів УЄФА. 

У першій грі перемогу теж святкували підопічні Луїса Енріке (2:0).

В іншому матчі вечора Баварія здолала Лаціо і також вийшла до 1/4 фіналу турніру. Стадія чвертьфіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня. Жеребкування відповідного раунду змагань відбудеться 15 березня, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, матч-відповідь
5 березня

Реал Сосьєдад - ПСЖ 1:2 (0:1) (Загальний - 1:4)

Голи: 0:1 - 15' Мбаппе, 0:2 - 56' Мбаппе,  1:2 - 89' Меріно.

Реал Сосьєдад: Реміро, Траоре, Субельдія (Пачеко 76'), Ле Норман, Галан, Мендес (Тур'єнтес 61'), Субіменді (Оласагасті 83'), Меріно, Кубо, Оярсабаль (Андре Сілва 76'), Бекер (Барренечеа 61').

ПСЖ: Доннарумма, Хакімі (Солер 82'), Беральдо, Ернандес, Мендеш (Мукіеле 61'), Заїр-Емері, Вітінья, Руїс (Угарте 77'), Дембеле (Коло Муані 82'), Мбаппе, Барколя (Лі Кан Ін 46').

Попередження: Мендеш 28', Хакімі 41', Кубо 42', Дембеле 45+4', Субельдія 54',

Коментарі ()
Популярне зараз
Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста Володимиру Безсонову - 66: найцікавіші факти з життя легендарного футболіста 6900
Нападник Шахтаря може перейти в польський клуб Нападник Шахтаря може перейти в польський клуб 1301
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 19422
Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів 897
Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць Жеребкування Індіан-Веллса-2024: українки дізналися своїх потенційних суперниць 1356
Боснійці назвали список гравців на матч проти України Боснійці назвали список гравців на матч проти України 837
Рекомендуємо
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 11085
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 29519 1
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48372
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28313
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56329 1
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25365