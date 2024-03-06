Джерело - УАФ.

Головний тренер молодіжної збірної України Унаї Мельгоса визначився зі складом на матчі кваліфікації Євро-2025 U-21.

Про це повідомляє УАФ.

26 березня українці завітають в гості до Азербайджану в межах 6 туру відбіркового турніру на чемпіонат Європи-2025.

Матч відбудеться в Баку на "Азерсун Арена". Зустріч розпочнеться о 14:00 за київським часом.

Також підопічні Мельгоси проведуть контрольний матч із Марокко U-23.

Склад молодіжної збірної України U-21

Воротарі: Павло Ісенко (Ворскла Полтава), Руслан Нещерет (Динамо Київ), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро).

Захисники: Ілля Крупський (Ворскла Полтава), Костянтин Вівчаренко (Динамо Київ), Арсеній Батагов (Зоря Луганськ), Артем Смоляков (Полісся Житомир), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва — Рух Львів), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Євген Павлюк (Ворскла Полтава), Назар Волошин, Антон Царенко (обидва — Динамо Київ), Валентин Рубчинський, Олег Очеретько (обидва — Дніпро-1 Дніпро), Олександр Яцик (Зоря Луганськ), Максим Хлань (Лехія, Польща), Борис Крушинський (Полісся Житомир), Ілля Квасниця (Рух Львів), Іван Варфоломєєв (Слован, Чехія), Максим Брагару (Чорноморець Одеса).

Нападники: Ігор Горбач (Зоря Луганськ), Ігор Краснопір (Оболонь Київ).

Зазначимо, що після п'яти турів підопічні Унаї Мельгоси посідають першу сходинку в групі F, здобувши перемоги в усіх матчах.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі.

Футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024 у Франції відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім олімпійського міста-господаря Парижа, матчі також відбудуться у Бордо, Десін-Шарп'є (поблизу Ліона), Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Варто зазначити, що в олімпійських футбольних турнірах повинні виступати лише футболісти молодші 23 років (додатково можна заявляти 3 гравців без вікових обмежень).