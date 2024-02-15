Головне
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 07:25 3226
Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція
Сьогодні 16:57 435
Матчі UPL TV не транслюватимуться в Росії та Білорусі
Сьогодні 16:16 263
5 причин, чому в матчах із Марселем за Шахтар боятися не варто
Сьогодні 15:50 508
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Сьогодні 15:44 2780
NAVI виграли стартові матчі у відборі на перший Major з CS 2
Сьогодні 14:19 150
Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції
Сьогодні 13:15 5090
Шахтар зіграє з Марселем, Мілан - із Ренном: розклад перших матчів плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 11:04 349
Шахтар - Марсель: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Сьогодні 07:55 1732
Шахтар - Марсель: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи - LIVE
Сьогодні 01:22 385
Прямі трансляції

Молодіжна збірна України проведе контрольний матч із Марокко U-23

Гра відбудеться 22 березня, у Туреччині
Сьогодні 15:05 207 0
Молодіжна збірна України проведе контрольний матч із Марокко U-23

Джерело - Чемпіон.

Збірна України U-21 з футболу проведе контрольну зустріч з командою Марокко U-23.

Про це повідомляє УАФ.

Матч відбудеться 22 березня в турецькій Анталії, на стадіоні Мардан. Початок гри о 20:00 за київським часом.

26 березня підопічні Унаї Мельгоси відправляться до Баку, де зіграють матч 6-го туру кваліфікації на Євро-2025 проти Азербайджану.

Нагадаємо, що завдяки перемозі над Францією (3:1) в 1/4 фіналу Євро-2023 U-21 Україна вперше в історії отримала олімпійську ліцензію у футболі.

Футбольний турнір на Олімпійських іграх-2024 у Франції відбуватиметься з 24 липня по 10 серпня. Окрім олімпійського міста-господаря Парижа, матчі також відбудуться у Бордо, Десін-Шарп'є (поблизу Ліона), Марселі, Нанті, Ніцці та Сент-Етьєні.

Варто зазначити, що в олімпійських футбольних турнірах повинні виступати лише футболісти молодші 23 років (додатково можна заявляти 3 гравців без вікових обмежень).

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи Шахтар - Марсель: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи 3226
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 17538
Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою Європи Конотоп утретє стала абсолютною чемпіонкою Європи 10172 2
Насібов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи Насібов здобув бронзову медаль на чемпіонаті Європи 5118
Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції Рейтинг ФІФА: Збірна України втратила дві позиції 5090
Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати Чемпіонат світу з біатлону в Нове-Место: календар змагань, результати 46710
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 164349
Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо Лобановський назавжди. 85 років тому народився легендарний тренер Динамо 10814
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 356540
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 134518 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116511
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49032