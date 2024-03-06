Маскерано запросив Мессі зіграти на Олімпіаді-2024

Відома відповідь зіркового аргентинця

Джерело - TyC Sports.

Головний тренер олімпійської збірної Аргентини Хав'єр Маскерано запросив Ліонеля Мессі зіграти на майбутній Олімпіаді-2024 у французькому Парижі. Аргентинський нападник взяв час на роздуми.

Про це повідомляє TyC Sports.

"Домовилися повернутися до цього згодом, час ще є. Не хочемо давити - Лео усвідомлює, що вік позначається на ньому", - зазначив Маскерано.

Раніше очільник МОК Томас Бах закликав Мессі виступити на Олімпійських іграх 2024 року. А видання DSports повідомляло, що разом із Ліонелем у Парижі хоче виступити інший зірковий аргентинець Анхель Ді Марія.

Нагадаємо, футбольні турніри серед чоловіків та жінок на Олімпіаді відбудуться з 24 липня до 10 серпня 2024 року. Зазначимо, що влітку Мессі також візьме участь у змаганнях Кубку Америки, які будуть проходити із 20 червня до 14 липня у США.

Нагадаємо, напередодні Інтер Маямі з Мессі та українцем Сергієм Кривцовим у складі розгромив Орландо в регулярному чемпіонаті МЛС.