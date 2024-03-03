Джерело - Чемпіон.
Інтер Маямі здобув розгромну перемогу над Орландо Сіті в межах регулярного чемпіонату МЛС.
Зустріч завершилася з рахунком 5:0 на користь "рожевих".
Український захисник Інтера Сергій Кривцов вийшов на поле на 78-й хвилині поєдинку.
Зазначимо, що після трьох турів команда з Маямі лідирує у турнірній таблиці Східної конференції, набравши 7 очок з 9 можливих.
МЛС - Регулярний чемпіонат
3 тур, 22 лютого
Інтер Маямі - Орландо Сіті 5:0 (3:0)
Голи: 1:0 - 4 Суарес, 2:0 - 11 Суарес, 3:0 - 29 Тейлор, 4:0 - 57 Мессі, 5:0 - 62 Мессі
Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі зацікавлений у трансфері Луки Модрича з Реала.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!