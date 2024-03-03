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Інтер Маямі з Кривцовим розгромив Орландо в регулярному чемпіонаті МЛС

Український захисник вийшов на поле на 78-й хвилині поєдинку
Сьогодні 09:07 196 0
Інтер Маямі з Кривцовим розгромив Орландо в регулярному чемпіонаті МЛС
#MLS, #Інтер Маямі, #Сергій Кривцов, #Орландо Сіті

Джерело - Чемпіон.

Інтер Маямі здобув розгромну перемогу над Орландо Сіті в межах регулярного чемпіонату МЛС.

Зустріч завершилася з рахунком 5:0 на користь "рожевих".

Український захисник Інтера Сергій Кривцов вийшов на поле на 78-й хвилині поєдинку.

Зазначимо, що після трьох турів команда з Маямі лідирує у турнірній таблиці Східної конференції, набравши 7 очок з 9 можливих.

МЛС - Регулярний чемпіонат
3 тур, 22 лютого

Інтер Маямі - Орландо Сіті 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 4 Суарес, 2:0 - 11 Суарес, 3:0 - 29 Тейлор, 4:0 - 57 Мессі, 5:0 - 62 Мессі

Раніше повідомлялося, що Інтер Маямі зацікавлений у трансфері Луки Модрича з Реала.

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