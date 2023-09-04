Бах: Не можна сказати, що ми не маємо нічого спільного з політикою

Президент МОК розповів про зв'язок спорту та політики

Президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах визнав зв'язок спорту та політики.

Про це він розповів порталу CNBC-TV18.

"У нас, з одного боку, російський уряд, який хоче, щоб ми ігнорували світ. З іншого боку, у нас є український уряд, який сказав повністю ізолювати всіх із російськими паспортами, що неможливо з огляду на наші цінності. Це неможливо щодо прав людини. Це неможливо щодо Олімпійської хартії, і ось як ми приходимо до нашої формули - захистити права окремих спортсменів, але покарати російську державу, уряд, за порушення Олімпійської хартії.

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Ви повинні визнати реальність, а реальність така, що світом керує політика, і це система. Потрібна співпраця з політикою, щоб донести свої цінності, щоб вашу організацію поважали. Не можна сказати, що ми не маємо нічого спільного з політикою, і що ми живемо на якомусь острові чи бульбашці, самі по собі. Колись я назвав це брехнею минулого деяких спортивних чиновників, які казали, що спорт не має нічого спільного з політикою та грошима.

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Напевно, це неправильно.Ми повинні співпрацювати з політикою. Ми повинні вести діалог з політиками, і ми повинні переконатися, що політика поважає нашу автономію, наш нейтралітет і таким чином дозволяє нам робити світ кращим за допомогою спорту. Інакше, якщо ми будемо політизуватися, цей внесок пропаде. Тоді всесвітньої солідарності більше не буде. Тоді більше не буде правил, які стосуватимуться всіх у спорті на цій планеті, і в цьому діалозі вам майже доведеться переконати в цьому політичних лідерів", – сказав Бах.

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