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Манчестер Сіті прийме Копенгаген, Реал - Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Сьогодні 07:00 126 0
Манчестер Сіті прийме Копенгаген, Реал - Лейпциг в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
#Андрій Лунін, #Копенгаген, #Манчестер Сіті, #РБ Лейпциг, #Реал Мадрид, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

У середу, 6 березня, відбудеться друга партія матчів-відповідей плей-оф Ліги чемпіонів сезону-2023/24. Мадридський Реал Андрія Луніна спробує розвинути здобуту перевагу над німецьким Лейпцигом, а англійський Манчестер Сіті проекзаменує данський Копенгаген.

Розклад матчів 1/8 фіналу

*Указаний час - київський

Нагадаємо, що правило виїзного гола в єврокубках уже не діє, тож, наприклад, перемога Лейпцига над Реалом із рахунком 2:1 переведе гру в додатковий час. 

Напередодні визначились перші учасники чвертьфінальної стадії турніру.

Стадія 1/4 фіналу запланована на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

Реал - Лейпциг: де дивитися матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

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