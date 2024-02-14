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Лейпциг - Реал 0:1: огляд матчу

Огляд матчу Лейпциг - Реал
Сьогодні 08:25 238 0
Лейпциг - Реал 0:1: огляд матчу
#РБ Лейпциг, #Реал Мадрид

Джерело - Чемпіон.

Мадридський Реал на виїзді переміг Лейпциг у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.

Український воротар Андрій Лунін вийшов в стартовому складі Реала та відіграв увесь матч. 

Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, перший матч
13 лютого

Лейпциг - Реал 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Діас

РБ Лейпциг: Гулачі, Раум, Орбан, Клостерманн, Сімакан, Сімонс, Шлягер (Кампль 90), Генріхс (Хайдара), Ольмо (Ельмас 75), Шешко, Опенда (Поульсен 75)

Реал: Лунін, Менді, Чуамені, Начо, Карвахаль, Діас (Лукас 84), Камавінга, Кроос, Вальверде, Вінісіус Жуніор, Родріго (Хоселу 84)

Попередження:Розе 45, Сімакан 53, Поульсен 77, Шешко 86 - Карвахаль 66, Вінісіус Жуніор 85

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