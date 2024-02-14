Лейпциг - Реал 0:1: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Мадридський Реал на виїзді переміг Лейпциг у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу.
Український воротар Андрій Лунін вийшов в стартовому складі Реала та відіграв увесь матч.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу, перший матч
13 лютого
Голи: 0:1 - 48 Діас
РБ Лейпциг: Гулачі, Раум, Орбан, Клостерманн, Сімакан, Сімонс, Шлягер (Кампль 90), Генріхс (Хайдара), Ольмо (Ельмас 75), Шешко, Опенда (Поульсен 75)
Реал: Лунін, Менді, Чуамені, Начо, Карвахаль, Діас (Лукас 84), Камавінга, Кроос, Вальверде, Вінісіус Жуніор, Родріго (Хоселу 84)
Попередження:Розе 45, Сімакан 53, Поульсен 77, Шешко 86 - Карвахаль 66, Вінісіус Жуніор 85
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