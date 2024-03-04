Без Ярмоленка: став відомий склад делегації збірної України на матч плей-оф відбору на Євро-2024

Джерело - Міністерство молоді та спорту.

Міністерство молоді та спорту оголосило список гравців, які поїдуть на матч плей-оф відбору на Євро-2024.

До офіційної делегації не потрапив Андрій Ярмоленко.

Склад делегації збірної України:

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Андрій Лунін (Реал, Іспанія), Анатолій Трубін (Бенфіка, Португалія).

Захисники: Денис Попов, Владислав Дубінчак, Олександр Караваєв, Олександр Тимчик (всі – Динамо), Микола Матвієнко, Юхим Конопля, Валерій Бондар (всі — Шахтар), Олександр Сваток (Дніпро-1), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Віталій Миколенко (Евертон, Англія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Єгор Назарина, Олександр Зубков (всі – Шахтар), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Сергій Сидорчук (Вестерло, Бельгія), Руслан Маліновський (Дженоа, Італія), Олександр Зінченко (Арсенал, Англія), Михайло Мудрик (Челсі, Англія).

Нападники: Данило Сікан (Шахтар), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Роман Яремчук (Валенсія, Іспанія).

Резерв: Дмитро Різник (Шахтар), Максим Таловєров (ЛАСК, Австрія), Віталій Буяльський, Микола Шапаренко, Владислав Ванат (всі — Динамо), Назарій Русин (Сандерленд, Англія).

Півфінальний матч плей-оф відбору на Євро-2024 збірна України з футболу проведе 21 березня проти Боснії і Герцеговини. У разі перемоги українці зіграють 26 березня проти переможця пари Ізраїль - Ісландія.

Нагадаємо, що нещодавно збірна України дізналась суперників у Лізі Націй.