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Баварія виділить на трансфер лідера Мілана 70 млн євро

Сьогодні 09:32 187 0
Баварія виділить на трансфер лідера Мілана 70 млн євро
#Баварія, #Мілан, #Футбольні трансфери, #Тео Ернандес

Джерело - Чемпіон.

Захисник Мілана та збірної Франції Тео Ернандес може продовжити кар'єру в Баварії.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

Мюнхенці розглядають французького латераля, як заміну Альфонсу Девісу, який має намір покинути команду. На цей трансфер керівництво німецького клубу готове виділити 60-70 млн євро.

26-річний французький захисник забив 4 голи та віддав 9 асистів у 34 матчах цього сезону.

Нагадаємо, Мілан хоче зберегти оборонця та вже запропонував йому новий контракт.

Раніше повідомлялося, що захисник Баварії Альфонсо Девіс близький до переходу в Реал, однак канадця хоче перехопити Барселона.

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