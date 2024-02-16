Реал узгодив контракт із Девісом

Оборонець влітку перейде у Реал

Захисник Баварії Альфонсо Девіс близький до переходу у Реал.

Про це повідомляє Relevo.

Сторони узгодили перехід. Для завершення угоди "вершковим" потрібно отримати згоду від Баварії та точну ціну за трансфер футболіста, контракт якого спливає влітку 2025 року.

Девіс став гравцем мюнхенців у січня 2019 року, коли він перейшов з Ванкувера за 14 млн євро. Наразі Transfermarkt наразі оцінює його у 70 млн євро.

У поточному сезоні оборонець відіграв 29 матчів, в яких забив два голи та віддав 4 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Реал визначився з головними трансферними цілями.

Нагадаємо, Лаціо несподівано здолав Баварію в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.