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УПЛ оголосила претендентів на звання найкращого тренера 19 туру

Сьогодні 21:08 124 0
УПЛ оголосила претендентів на звання найкращого тренера 19 туру
#найкращий тренер, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олег Дулуб, #Віталій Пономарьов, #Маріно Пушич, #Желько Любенович

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем`єр-ліга проводить голосування на звання найкращого тренера 19 туру.

Серед претендентів є тренер Шахтаря - Маріно Пушич (перемога проти Кривбаса - 5:2),  тренер ЛНЗ - Олег Дулуб (перемога у матчі з Поліссям - 0:1), Желько Любенович з Минаю (перемога над Металістом 1925 - 2:0) та Віталій Пономарьов з Руха (Перемога проти Колоса - 1:0).

Опитування проходить на офіційній сторінці УПЛ в інстаграмі.

Наразі також триває голосування на звання найкращого гравця 19 туру Української Прем`єр-ліги.

Нагадаємо, що найкращим гравцем та тренером 18 туру української першості визнали представників київського Динамо.

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