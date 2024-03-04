УПЛ оголосила претендентів на звання найкращого тренера 19 туру

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем`єр-ліга проводить голосування на звання найкращого тренера 19 туру.

Серед претендентів є тренер Шахтаря - Маріно Пушич (перемога проти Кривбаса - 5:2), тренер ЛНЗ - Олег Дулуб (перемога у матчі з Поліссям - 0:1), Желько Любенович з Минаю (перемога над Металістом 1925 - 2:0) та Віталій Пономарьов з Руха (Перемога проти Колоса - 1:0).

Опитування проходить на офіційній сторінці УПЛ в інстаграмі.

Наразі також триває голосування на звання найкращого гравця 19 туру Української Прем`єр-ліги.

Нагадаємо, що найкращим гравцем та тренером 18 туру української першості визнали представників київського Динамо.