Головне
КДК УАФ зарахував Олександрії технічну поразку в матчі з Шахтарем
Сьогодні 13:47 6468 3
Кременчук зрівняв рахунок у півфінальній серії чемпіонату України проти Дніпра
Сьогодні 20:27 137
Чемпіонські бої Усика, Гвоздика, Берінчика й Ломаченка: чого очікувати Україні в 2024 році
Сьогодні 16:06 3835 1
Сила Шахтаря, скромність Динамо, провал лідера. Підсумки 19 туру УПЛ
Сьогодні 13:13 430 1
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України
Сьогодні 12:12 90128
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок"
Сьогодні 11:52 22187 6
Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції
Сьогодні 10:20 379033 12
Ф'юрі повернувся до тренувань після травми
Сьогодні 10:17 287
Дмитро Євстафієв: Привіт із Маямі, або Трансатлантичні амбіції українського футболу
Сьогодні 07:30 347
Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго
Сьогодні 06:08 9084 4
Прямі трансляції

УПЛ оголосила претендентів на звання кращого гравця 19 туру

Сьогодні 19:58 103 0
УПЛ оголосила претендентів на звання кращого гравця 19 туру
УПЛ
#Мякушко, #Найкращий гравець, #Чемпіонат України, УПЛ, #Філіппов, #Сич, #Дмитро Криськів

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем`єр-ліга проводить голосування на звання найкращого гравця 19 туру.

Серед претендентів є Дмитро Криськів з Шахтаря (дубль у матчі проти Кривбаса - 5:2), Сергій Мякушко з Ворскли (дубль у ворота Вереса - 2:1), Олександр Філіппов з Дніпра-1 (гол проти Оболоні - 1:0) та Олексій Сич з Руха (забитий м`яч у матчі проти Колоса - 1:0).

Голосування проходить на офіційній сторінці УПЛ в інстаграмі.

Нагадаємо, шо найкращим гравцем та тренером 18 туру української першості визнали представників київського Динамо.

Коментарі ()
Популярне зараз
Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго Костюк програла Бултер фінальний поєдинок у Сан-Дієго 9084 4
Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України Рейтинг ATP: Сачко залишився першою ракеткою України 90128
Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції Рейтинг WTA: Костюк та Ястремська покращили свої позиції 379033 12
﻿Порту – Бенфіка 5:0: огляд матчу чемпіонату Португалії ﻿Порту – Бенфіка 5:0: огляд матчу чемпіонату Португалії 12073 4
Барселона зіграла внічию з Атлетиком, Жирона з Довбиком і Циганковим програла Мальорці: результати матчів 27 туру Ла Ліги Барселона зіграла внічию з Атлетиком, Жирона з Довбиком і Циганковим програла Мальорці: результати матчів 27 туру Ла Ліги 7566 1
Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок" Сабо: "Нас було 7 дітей в родині, прийшли русаки – забрали будинок" 22187 6
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 14722
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21672
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116903
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34190 2
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 318694
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50575