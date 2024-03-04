УПЛ оголосила претендентів на звання кращого гравця 19 туру

Джерело - Чемпіон.

Українська Прем`єр-ліга проводить голосування на звання найкращого гравця 19 туру.

Серед претендентів є Дмитро Криськів з Шахтаря (дубль у матчі проти Кривбаса - 5:2), Сергій Мякушко з Ворскли (дубль у ворота Вереса - 2:1), Олександр Філіппов з Дніпра-1 (гол проти Оболоні - 1:0) та Олексій Сич з Руха (забитий м`яч у матчі проти Колоса - 1:0).

Голосування проходить на офіційній сторінці УПЛ в інстаграмі.

Нагадаємо, шо найкращим гравцем та тренером 18 туру української першості визнали представників київського Динамо.