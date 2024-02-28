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Ванат визнаний найкращим гравцем 18 туру УПЛ

Нападник забив дубль у матчі з Металістом 1925
Сьогодні 17:40 93 0
Ванат визнаний найкращим гравцем 18 туру УПЛ
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Владислав Ванат

Джерело - УПЛ.

Нападник Динамо Владислав Ванат був визнаний найкращим гравцем 18 туру Української Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Український форвард відзначився дублем у матчі з харківським Металістом 1925 (2:4).

Зазначається, що Ванат набрав 72% голосів у Instagram та 50% у Google Form (1711+244=1955).

Нагадаємо, у 18 турі УПЛ Динамо здобуло вже 5 перемогу поспіль (3 листопада кияни програли Шахтарю) і піднялося на 5 місце у турнірній таблиці (після зіграних 15 матчів має 31 очко).

Нещодавно стало відомо, що кияни отримали дозвіл від військової міської адміністрації на проведення матчів чемпіонату України із залученням глядачів.

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