Джерело - УПЛ.
Наставник Динамо Олександр Шовковський був визнаний найкращим тренером 18 туру УПЛ.
Про це повідомляє пресслужба Української Прем'єр-ліги.
Підопічні Шовковського здобули перемогу над Металістом 1925 (2:4).
Нагадаємо, у 18 турі УПЛ Динамо здобуло вже 5 перемогу поспіль (3 листопада кияни програли Шахтарю) і піднялося на 5 місце у турнірній таблиці (після зіграних 15 матчів має 31 очко).
Нещодавно стало відомо, що кияни отримали дозвіл від військової міської адміністрації на проведення матчів чемпіонату України із залученням глядачів.
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