40 відсотків уболівальників у інстаграмі віддали голос за наставника Динамо

Джерело - УПЛ.

Наставник Динамо Олександр Шовковський був визнаний найкращим тренером 18 туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба Української Прем'єр-ліги.

Підопічні Шовковського здобули перемогу над Металістом 1925 (2:4).

Нагадаємо, у 18 турі УПЛ Динамо здобуло вже 5 перемогу поспіль (3 листопада кияни програли Шахтарю) і піднялося на 5 місце у турнірній таблиці (після зіграних 15 матчів має 31 очко).

Нещодавно стало відомо, що кияни отримали дозвіл від військової міської адміністрації на проведення матчів чемпіонату України із залученням глядачів.

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