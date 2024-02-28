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Шовковський став найкращим тренером 18 туру УПЛ

40 відсотків уболівальників у інстаграмі віддали голос за наставника Динамо
Сьогодні 18:22 129 0
Шовковський став найкращим тренером 18 туру УПЛ
#Динамо Київ, #Металіст 1925, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Шовковський

Джерело - УПЛ.

Наставник Динамо Олександр Шовковський був визнаний найкращим тренером 18 туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба Української Прем'єр-ліги.

Підопічні Шовковського здобули перемогу над Металістом 1925 (2:4).

Нагадаємо, у 18 турі УПЛ Динамо здобуло вже 5 перемогу поспіль (3 листопада кияни програли Шахтарю) і піднялося на 5 місце у турнірній таблиці (після зіграних 15 матчів має 31 очко).

Нещодавно стало відомо, що кияни отримали дозвіл від військової міської адміністрації на проведення матчів чемпіонату України із залученням глядачів.

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