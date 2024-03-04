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Екстренер Динамо може очолити іменитий клуб

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Екстренер Динамо може очолити іменитий клуб
#Головний тренер, #Динамо Загреб, #Мірча Луческу

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер Шахтаря та Динамо - Мірча Луческу - може продовжити карʼєру в Першій хорватській футбольній лізі.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Керівництво загребського Динамо незадоволене останніми результатами команди.

Вони планують запросити румунського спеціаліста на посаду головного тренера замість Сергія Якіровича, який перебуває на межі звільнення.

Після 25 турів Динамо Загреб перебуває на третій сходинці, відстань до першого місця - 5 балів, але в динамівців є гра в запасі.

Нагадаємо, що Луческу залишив посаду головного тренера київського Динамо у листопаді 2023 року після програшу Шахтарю (1:0).

Після звільнення у тренера були пропозиції від Бешикташа та Ліона, однак Луческу не захотів приймати команди по ходу сезону.

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