Луческу претендує на посаду головного тренера Бешикташа

Є сім претендентів на посаду

Колишній головний тренер київського Динамо та Шахтаря з Донецька Мірча Луческу є одним з основних претендентів на посаду наставника турецького Бешикташа зі Стамбула.

Про це повідомляє Рrosport.ro.

Керівництво Бешикташа максимально серйозно налаштоване знайти нового головного тренера, якнайскоріше. Боси "орлів" вже навіть склали розширений список претендентів до якого включено прізвища одразу семи претендентів, з-поміж Луческу немає!

Список претендентів на посаду головного тренера Бешикташа: Фабіо Каннаваро, Славен Білич, Рууд ван Ністелрой, Франк де Бур, Хорхе Сампаолі, Бруно Дженесіо, Станіслав Черчесов

Однак, саме дідусь Луческу, який цьогоріч відсвяткував свій 78-й день народження, на думку турецьких журналістів все ж є фаворитом, тому він - поза конкурсом, чи-то списком.

Раніше повідомлялося, що колишній головний тренер Манчестер Юнайтед Оле-Гуннар Сульшер може очолити Бешикташ.