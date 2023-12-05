Луческу може очолити Ліон

Джерело - tribuna.com.
Колишній тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу може продовжити карʼєру у Лізі 1.
Про це повідомляє Gazeta Sporturilor з посиланням на Pro TV.
За даними джерела, 78-річний румун веде переговори про підписання контракту з Ліоном, який раніше звільнив Фабіо Гроссо. Керівництво клубу хоче визначитися з новим тренером до кінця поточного тижня.
Після 13 турів Ліон йде останнім у турнірній таблиці Ліги 1.
Також, серед кандидатів на пост головного тренера розглядається Хорхе Сампаолі.
Нагадаємо, Шовковський у листопаді замінив Луческу на посаді головного тренера Динамо.