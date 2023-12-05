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Луческу може очолити Ліон

Ліон шукає нового головного тренера
Сьогодні 12:10 188 0
Луческу може очолити Ліон
#Ліон, #Мірча Луческу

Джерело - tribuna.com.

Колишній тренер Шахтаря та Динамо Мірча Луческу може продовжити карʼєру у Лізі 1.

Про це повідомляє Gazeta Sporturilor з посиланням на Pro TV.

За даними джерела, 78-річний румун веде переговори про підписання контракту з Ліоном, який раніше звільнив Фабіо Гроссо. Керівництво клубу хоче визначитися з новим тренером до кінця поточного тижня.

Після 13 турів Ліон йде останнім у турнірній таблиці Ліги 1.

Також, серед кандидатів на пост головного тренера розглядається Хорхе Сампаолі.

Нагадаємо, Шовковський у листопаді замінив Луческу на посаді головного тренера Динамо.

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