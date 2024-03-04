Крістіан Шевченко став громадянином України

Син Андрія Шевченка зможе грати за юнацькі збірні

Джерело - SportUA.

Гравець Вотфорда Крістіан Шевченко, син відомого українського футболіста і очільника УАФ Андрія Шевченка, офіційно отримав українське громадянство.

Про це повідомляє SportUA.

УАФ залишилося лише провести реєстрацію його футбольного громадянства у FIFA. Відповідний процес уже почався.

Це означає, що молодий талант зможе виступати за юнацькі збірні України.

Очікується, що Крістіан зможе приєднатися до збірної U19. Наставник команди Дмитро Михайленко вірить у його потенціал та розраховує на активну участь молодого гравця з Вотфорда у майбутніх матчах.

"Я на контакті з тренерами, з аналітиками Вотфорда. Дивився останні три гри його. У нього дуже гідний рівень, тому плануємо його викликати", - прокоментував новину Михайленко.

Раніше ми повідомляли, що син Андрія Шевченка хоче грати за Україну. А голова УАФ відзначав, якщо рівень Крістіана буде відповідати рівню збірної, то син обере Україну.