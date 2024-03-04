Крістіан Шевченко став громадянином України

Джерело - SportUA.
Гравець Вотфорда Крістіан Шевченко, син відомого українського футболіста і очільника УАФ Андрія Шевченка, офіційно отримав українське громадянство.
Про це повідомляє SportUA.
УАФ залишилося лише провести реєстрацію його футбольного громадянства у FIFA. Відповідний процес уже почався.
Це означає, що молодий талант зможе виступати за юнацькі збірні України.
Очікується, що Крістіан зможе приєднатися до збірної U19. Наставник команди Дмитро Михайленко вірить у його потенціал та розраховує на активну участь молодого гравця з Вотфорда у майбутніх матчах.
"Я на контакті з тренерами, з аналітиками Вотфорда. Дивився останні три гри його. У нього дуже гідний рівень, тому плануємо його викликати", - прокоментував новину Михайленко.
Раніше ми повідомляли, що син Андрія Шевченка хоче грати за Україну. А голова УАФ відзначав, якщо рівень Крістіана буде відповідати рівню збірної, то син обере Україну.
- Син Шевченка забив за Вотфорд U-17 у півфіналі молодіжного Кубку.
- Гол сина Шевченка потрапив до списку найкращих у молодіжці Вотфорда.