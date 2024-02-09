Син Шевченка хоче отримати громадянство України

Потенційне підсилення для нашої збірної?

Нападник молодіжної команди англійського Вотфорда Крістіан Шевченко хоче отримати українське громадянство.

Як повідомляє Sport.ua, 17-річний син володаря Золотого м'яча-2004 Андрія Шевченка вже подав відповідні документи.

Крістіан Шевченко народився у Лондоні у 2006 році. Кар'єру футболіста починав у академії Челсі, згодом перебрався в Тоттенгем, а влітку 2023-го став гравцем Вотфорда, де став виступати за команду U-18. У грудні минулого року дебютував за команду U-21.

Нагадаємо, нещодавно новий президент УАФ розповів, за яку збірну гратиме Крістіан, якщо його рівень відповідатиме такому статусу.

Фото дня: син Андрія Шевченка забив гол за англійську команду в стилі батька

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua