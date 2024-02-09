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Син Шевченка хоче отримати громадянство України

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Сьогодні 15:42 Андрій Дунець 373 0
Син Шевченка хоче отримати громадянство України
#Андрій Шевченко, #Крістіан Шевченко

Джерело - Sport.ua.

Нападник молодіжної команди англійського Вотфорда Крістіан Шевченко хоче отримати українське громадянство.

Як повідомляє Sport.ua, 17-річний син володаря Золотого м'яча-2004 Андрія Шевченка вже подав відповідні документи.

Крістіан Шевченко народився у Лондоні у 2006 році. Кар'єру футболіста починав у академії Челсі, згодом перебрався в Тоттенгем, а влітку 2023-го став гравцем Вотфорда, де став виступати за команду U-18. У грудні минулого року дебютував за команду U-21

Нагадаємо, нещодавно новий президент УАФ розповів, за яку збірну гратиме Крістіан, якщо його рівень відповідатиме такому статусу.

Фото дня: син Андрія Шевченка забив гол за англійську команду в стилі батька

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