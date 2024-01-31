Шевченко: Звичайно, якщо у сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну

Гравець молодіжної команди Вотфорда та син президента УАФ Крістіан Шевченко має можливість виступати за збірну України.

Про це заявив його батько Андрій Шевченко.

"За Польщу я не знаю. За ці США, Англію та Україну він може грати. Його повинні викликати, щоб він зіграв за якусь країну. Він повинен показувати свій рівень. Якщо він показуватиме рівень команди, яка його покличе, думаю, він приїде та буде грати. Звичайно, якщо у нього буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну.