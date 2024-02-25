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Гол сина Шевченка потрапив до списку найкращих у молодіжці Вотфорда

Цей м'яч може перемогти в номінації за перший місяць нового року
Сьогодні 01:10 Андрій Дунець 212 0
Гол сина Шевченка потрапив до списку найкращих у молодіжці Вотфорда
#Крістіан Шевченко

Джерело - Чемпіон.

М'яч сина Андрія Шевченка, Крістіана, у ворота Міллволла (U-17) потрапив до вісімки найкращих голів академії Вотфорда за січень.

Нападник продемонстрував неабиякий хист. Відео з результативним ударом 17-річного футболіста опублікували соцмережі клубу.

Відео (таймкод - 1:33)

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Шевченко-молодший хоче отримати українське громадянство. Пізніше з'явилась інформація, що Крістіан увійшов до резервного складу збірної України U-19.

Крістіан Шевченко народився в Лондоні у 2006 році. Кар'єру футболіста починав у академії Челсі, згодом перебрався в Тоттенгем, а влітку 2023-го став гравцем Вотфорда U-18. У грудні минулого року дебютував за команду U-21

Шевченко: Звичайно, якщо у сина буде рівень національної команди, то він гратиме за Україну

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