Джерело - Чемпіон.
Баварія має намір підписати новий контракт із півзахисником команди Йозуа Кімміхом.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Чинна угода німецького хавбека розрахована до 2025 року. Баварія працює над новим, 3-річним, контрактом.
#BayernMunich are working to try to extend Joshua #Kimmich’s contract, which expires in 2025. Talks in progress for a new deal with 3-years contract. #transfers— Nicolò Schira (@NicoSchira) March 4, 2024
Раніше повідомлялося, що Йозуа Кімміх прагне покинути мюнхенський клуб улітку через зіпсовані стосунки з Томасом Тухелем, який залишить Баварію.
У нинішньому сезоні німець провів за Баварію 28 поєдинків, забив 1 гола та віддав 6 асистів.