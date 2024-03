Баварія має намір підписати новий контракт із півзахисником команди Йозуа Кімміхом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода німецького хавбека розрахована до 2025 року. Баварія працює над новим, 3-річним, контрактом.

