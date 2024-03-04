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Баварія намагається підписати новий контракт із Кімміхом

Сьогодні 13:21 133 0
Баварія намагається підписати новий контракт із Кімміхом
Фото: Getty Images
#Баварія, #Кімміх

Джерело - Чемпіон.

Баварія має намір підписати новий контракт із півзахисником команди Йозуа Кімміхом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода німецького хавбека розрахована до 2025 року. Баварія працює над новим, 3-річним, контрактом.

Раніше повідомлялося, що Йозуа Кімміх прагне покинути мюнхенський клуб улітку через зіпсовані стосунки з Томасом Тухелем, який залишить Баварію.

У нинішньому сезоні німець провів за Баварію 28 поєдинків, забив 1 гола та віддав 6 асистів.

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