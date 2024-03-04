Джерело - Чемпіон.

Баварія має намір підписати новий контракт із півзахисником команди Йозуа Кімміхом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Чинна угода німецького хавбека розрахована до 2025 року. Баварія працює над новим, 3-річним, контрактом.

#BayernMunich are working to try to extend Joshua #Kimmich’s contract, which expires in 2025. Talks in progress for a new deal with 3-years contract. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) March 4, 2024

Раніше повідомлялося, що Йозуа Кімміх прагне покинути мюнхенський клуб улітку через зіпсовані стосунки з Томасом Тухелем, який залишить Баварію.

У нинішньому сезоні німець провів за Баварію 28 поєдинків, забив 1 гола та віддав 6 асистів.