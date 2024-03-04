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Баварія проявляє інтерес до головного тренера Феєнорда

Сьогодні 12:59 197 0
Баварія проявляє інтерес до головного тренера Феєнорда
Фото: Getty Images
#Баварія, #Феєнорд, #Арне Слот

Джерело - Abendzeitung München.

Наставник Феєнорда Арне Слот може стати головним тренером Баварії.

Про це повідомляє Abendzeitung-Muenchen.

Нідерландський фахівець є альтернативою для Хабі Алонсо, який очолює Баєр. Іспанець залишається головним кандидатом на зміну Томасу Тухелю, який покине Баварію влітку.

Нагадаємо, що влітку 2023 року Арне Слот міг очолити донецький Шахтар.

Феєнорд Слота розташувався на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату Нідерландів після 24 турів. Відставання від ПСВ складає 10 очок.

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