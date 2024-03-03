Джерело - Чемпіон.
Українці Віктор Циганков та Артем Довбик вийдуть з перших хвилин матчу 27 туру іспанської Ла Ліги Мальорка - Жирона.
Про це повідомляє пресслужба Жирони.
Зустріч розпочнеться о 19:30. Гру у прямому етері покаже Megogo.
𝐄𝐋 𝐍𝐎𝐒𝐓𝐑𝐄 𝐎𝐍𝐙𝐄! 💙#RCDMallorcaGirona pic.twitter.com/OmLkKPTUju— Girona FC (@GironaFC) March 3, 2024
Зазначимо, що Довбик цього сезону провів за жиронців 27 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів. Циганков відіграв 25 поєдинків, відзначився 6 голами та 3 гольовими передачами.
- Важливо: Довбик передав авто для ЗСУ
Раніше гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна. Варто зазначити, що суддя не зарахував гол мадридців на останніх секундах матчу.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!