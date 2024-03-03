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Циганков та Довбик вийдуть у стартовому складі Жирони на гру з Мальоркою

Зустріч розпочнеться о 19:30
Сьогодні 18:28 161 0
Циганков та Довбик вийдуть у стартовому складі Жирони на гру з Мальоркою
#Жирона, #Мальорка, #Віктор Циганков, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Українці Віктор Циганков та Артем Довбик вийдуть з перших хвилин матчу 27 туру іспанської Ла Ліги Мальорка - Жирона.

Про це повідомляє пресслужба Жирони.

Зустріч розпочнеться о 19:30. Гру у прямому етері покаже Megogo.

Зазначимо, що Довбик цього сезону провів за жиронців 27 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів. Циганков відіграв 25 поєдинків, відзначився 6 голами та 3 гольовими передачами.

Раніше гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна. Варто зазначити, що суддя не зарахував гол мадридців на останніх секундах матчу.

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