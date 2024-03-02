Форвард Жирони

Джерело - Sport Arena.

Нападник Жирони Артем Довбик передав авто на потреби Збройних сил України.

Про це повідомляє Sport Arena.

Представники 118-ї окремої бригади територіальної оборони України отримали позашляховик від українського футболіста та його агента Олексія Люндовського.

Це вже друге авто, яке Довбик передає землякам зі 118-ї бригади ТрО Черкаської області.

Варто зазначити, що наприкінці грудня 2023 року Артем та його партнер по Жироні Віктор Циганков передали автомобіль для потреб 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Нагадаємо, що Довбик у цьому сезоні зіграв за Жирону 29 матчів, у яких забив 15 голів та віддав 8 гольових передач. Transfermarkt оцінює вартість українського нападника у 28 мільйонів євро.