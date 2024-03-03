Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 3 березня, у межах 27 туру іспанської Ла Ліги відбудеться чотири матчі.
Жирона, за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, завітає в гості до Мальорки.
Зазначимо, що Довбик цього сезону провів за жиронців 27 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів. Циганков відіграв 25 поєдинків, відзначився 6 голами та 3 гольовими передачами.
- Важливо: Довбик передав авто для ЗСУ
Розклад матчів 27 туру іспанської Ла Ліги на 2 березня:
- 15:00 Вільярреал - Гранада
- 17:15 Атлетико - Бетіс
- 19:30 Мальорка - Жирона
- 22:00 Атлетик - Барселона
Раніше гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна. Варто зазначити, що суддя не зарахував гол мадридців на останніх секундах матчу.
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