Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 березня, у межах 27 туру іспанської Ла Ліги відбудеться чотири матчі.

Жирона, за яку виступають українці Артем Довбик та Віктор Циганков, завітає в гості до Мальорки.

Зазначимо, що Довбик цього сезону провів за жиронців 27 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 14 голів та зробив 7 асистів. Циганков відіграв 25 поєдинків, відзначився 6 голами та 3 гольовими передачами.

Розклад матчів 27 туру іспанської Ла Ліги на 2 березня:

15:00 Вільярреал - Гранада

17:15 Атлетико - Бетіс

19:30 Мальорка - Жирона

22:00 Атлетик - Барселона

Раніше гол Яремчука допоміг Валенсії зіграти внічию з Реалом Луніна. Варто зазначити, що суддя не зарахував гол мадридців на останніх секундах матчу.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!