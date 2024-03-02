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Яремчук потрапив до основного складу Валенсії на матч із Реалом

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом
Сьогодні 21:10 95 0
Яремчук потрапив до основного складу Валенсії на матч із Реалом
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Валенсії Румен Бараха визначився зі стартовою одинадцяткою на матч 27 туру Ла Ліги проти Реала.

Український нападник "кажанів" Роман Яремчук потрапив до основного складу.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Варто зазначити, що воротар Реала Андрій Лунін також розпочне матч у стартовому складі.

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Раніше повідомлялося, що Брюгге обговорить із Валенсією майбутнє Яремчука.

Оренда 28-річного українця розрахована до завершення сезону 2023/24. У поточному сезоні форвард "кажанів" зіграв 26 матчів, у яких він забив сім голів.

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