Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Валенсії Румен Бараха визначився зі стартовою одинадцяткою на матч 27 туру Ла Ліги проти Реала.

Український нападник "кажанів" Роман Яремчук потрапив до основного складу.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Варто зазначити, що воротар Реала Андрій Лунін також розпочне матч у стартовому складі.

Раніше повідомлялося, що Брюгге обговорить із Валенсією майбутнє Яремчука.

Оренда 28-річного українця розрахована до завершення сезону 2023/24. У поточному сезоні форвард "кажанів" зіграв 26 матчів, у яких він забив сім голів.