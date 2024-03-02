Сельта - Альмерія 1:0: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
У 27 турі іспанської Ла Ліги Сельта вдома святкувала перемогу над Альмерією.
Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга
27 тур, 1 березня
Голи: 1:0 - 73 Мінгеса
Сельта ж завдяки перемозі піднялася на 16 місце у турнірній таблиці ліги. Водночас для Альмерії це 18 поразка у чемпіонаті, ще 9 ігор завершились внічию.
Напередодні визначилися фіналісти Кубку Іспанії. Атлетик розгромив Атлетико Мадрид за сумою двох матчів (4:0). У фіналі баски зіграють із Мальоркою, яка переграла Реал Сосьєдад у серії пенальті.
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