Сельта - Альмерія 1:0: огляд матчу

Відеоогляд матчу

Джерело - Чемпіон.

У 27 турі іспанської Ла Ліги Сельта вдома святкувала перемогу над Альмерією.

Чемпіонат Іспанії - Ла Ліга

27 тур, 1 березня

Сельта - Альмерія 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 73 Мінгеса

Сельта ж завдяки перемозі піднялася на 16 місце у турнірній таблиці ліги. Водночас для Альмерії це 18 поразка у чемпіонаті, ще 9 ігор завершились внічию.

Напередодні визначилися фіналісти Кубку Іспанії. Атлетик розгромив Атлетико Мадрид за сумою двох матчів (4:0). У фіналі баски зіграють із Мальоркою, яка переграла Реал Сосьєдад у серії пенальті.

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