Головне
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу
Вчора 23:16 11167 1
Костюк здолала Павлюченкову на шляху в півфінал турніру в Сан-Дієго
Сьогодні 09:28 86
Калініна вийшла до півфіналу турніру в Остіні завдяки вольовій перемозі над француженкою
Вчора 23:06 769
Ляп Бойка на останніх хвилинах матчу призвів до вирішального гола ЛНЗ у ворота Полісся
Вчора 21:35 1028
Костевич та Омельчук виграли чемпіонат Європи-2024 з кульової стрільби
Вчора 21:30 3904 1
Сокіл переграв Київ Кепіталз на старті півфінальної серії чемпіонату України
Вчора 20:17 3661 1
ЛНЗ здолав Полісся в 19 турі УПЛ
Вчора 19:57 464
Повноводний Дніпро-1, потужна Динамо-машина: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,77
Вчора 16:10 478
Мандзій здобув срібло на етапі Кубку націй
Вчора 12:41 2996
Державний фонд Саудівської Аравії став спонсором ATP
Вчора 10:43 329
Прямі трансляції

Динамо за добу продало всі квитки на матч проти Чорноморця

Матч відбудеться з уболівальниками на трибунах
Сьогодні 08:52 115 0
Динамо за добу продало всі квитки на матч проти Чорноморця
#Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо матч 19 туру української Прем'єр-ліги проти Чорноморця проведе з глядачами. Кияни менш ніж за добу продали всі квитки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Військова адміністрація міста дозволила допускати на домашній стадіон до 1800 глядачів. Ціна квитків залежно від категорії, становила 200, 300 та 400 гривень.

Київський клуб підготували укриття на випадок повітряної тривоги, яке буде мати все необхідне.

Матч Динамо - Чорноморець відбудеться 2 березня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок о 15:30.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений FC Dynamo Kyiv official (@fc_dynamo_kyiv)

Раніше стали відомі дати, коли "біло-сині" зіграють свої перенесені матчі в УПЛ

Перед цим наставника столичного клубу Олександра Шовковського назвали найкращим тренером 18 туру УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну Ферстаппен здобув перемогу в кваліфікації Гран-прі Бахрейну 6732
10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі 10 років тому Ломаченко програв свій перший бій у кар'єрі 4481
Знову істерика: росіянина Рубльова дискваліфікували з турніру в Дубаї за те, що він визвірився на суддю Знову істерика: росіянина Рубльова дискваліфікували з турніру в Дубаї за те, що він визвірився на суддю 13461 1
Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу Магучіх завоювала срібну медаль на чемпіонаті світу 11167 1
Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка Ломаченку та Ф'юрі потрібна допомога у ментальному здоров'ї, - психотерапевтка 27279
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 157037
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39057
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21595
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37145
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 318440
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 5277
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50450