Динамо за добу продало всі квитки на матч проти Чорноморця

Матч відбудеться з уболівальниками на трибунах

Джерело - Чемпіон.

Динамо матч 19 туру української Прем'єр-ліги проти Чорноморця проведе з глядачами. Кияни менш ніж за добу продали всі квитки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Військова адміністрація міста дозволила допускати на домашній стадіон до 1800 глядачів. Ціна квитків залежно від категорії, становила 200, 300 та 400 гривень.

Київський клуб підготували укриття на випадок повітряної тривоги, яке буде мати все необхідне.

Матч Динамо - Чорноморець відбудеться 2 березня на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Початок о 15:30.

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