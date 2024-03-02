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Лунін вийде в стартовому складі Реала на матч із Валенсією Яремчука

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом
Сьогодні 20:36 121 0
Лунін вийде в стартовому складі Реала на матч із Валенсією Яремчука
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Валенсія, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Мадрид, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився зі стартовим складом команди на матч 27 туру Ла Ліги проти Валенсії.

Український воротар "вершкових" Андрій Лунін вийде в основі мадридського клубу.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що за Валенсію виступає український нападник Роман Яремчук. Стартовий склад "кажанів" буде оприлюднений згодом.

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У нинішньому сезоні Андрій зіграв 19 матчів за Реал, у яких пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль.

Раніше повідомлялося, що українець проведе з "вершковими" переговори щодо нового контракту.

Минулого тижня Лунін своїм сейвом допоміг Реалу здолати Севілью (1:0). Після матчу головний тренер Карло Анчелотті похвалив його за гру.

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