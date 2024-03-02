Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Реала Карло Анчелотті визначився зі стартовим складом команди на матч 27 туру Ла Ліги проти Валенсії.

Український воротар "вершкових" Андрій Лунін вийде в основі мадридського клубу.

Зустріч розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Зазначимо, що за Валенсію виступає український нападник Роман Яремчук. Стартовий склад "кажанів" буде оприлюднений згодом.

У нинішньому сезоні Андрій зіграв 19 матчів за Реал, у яких пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль.

Раніше повідомлялося, що українець проведе з "вершковими" переговори щодо нового контракту.

Минулого тижня Лунін своїм сейвом допоміг Реалу здолати Севілью (1:0). Після матчу головний тренер Карло Анчелотті похвалив його за гру.