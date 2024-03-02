Лунін може продовжити кар'єру в АПЛ

Літнє трансферне вікно буде вирішальним для українця

Воротар Реала Андрій Лунін може наступний сезон розпочати в клубі англійської Прем'єр-ліги.

Про це повідомляє Real Madrid Exclusivo.

У трансфері українського голкіпера зацікавлений Ньюкасл, який шукає заміну травмованому воротарю Ніку Поупу, та вже зробив пропозицію "вершковим".

Наразі мадридський клуб обдумує продаж футболіста. "Галактікос" задоволені грою Луніна та хотіли б зберегти його, як другого номера після Тібо Куртуа.

Раніше повідомлялося, що українець проведе з Реалом переговори щодо нового контракту.

Минулого тижня Лунін своїм сейвом допоміг Реалу здолати Севілью у грі Ла Ліги (1:0). Після матчу головний тренер Карло Анчелотті похвалив його за гру.

У нинішньому сезоні Андрій зіграв 19 матчів за Реал, у яких пропустив 14 голів і дев'ять разів відіграв на нуль.