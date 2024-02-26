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Зоря здолала Ворсклу в матчі 18 туру УПЛ

Важлива перемога для Зорі
Сьогодні 15:55 222 0
Зоря здолала Ворсклу в матчі 18 туру УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Зоря Луганськ, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

У матчі 18-го туру української Прем’єр-Ліги луганська Зоря перемогла полтавську Ворсклу.

Гра завершилась з рахунком 1:0. Єдиний гол у зустрічі забив хорватський новачок луганчан Яков Башич

Відзначимо, що на 70-й хвилині гри арбітр вилучив захисника полтавського клубу Іллю Крупського

Після поразки Ворскла залишилась восьмою у турнірній таблиці УПЛ. Водночас Зоря здобула свою четверту перемогу у поточному сезоні та з 15 очками перебуває на 13 позиції.

Чемпіонат України - УПЛ
18 тур, 26 лютого

Зоря - Ворскла 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 37 Башич

Зоря: Сапутін, Бутко, Джордан, Батагов, Жуніньо (Боль 89), Башич, Чурко, Антюх (Бугай 71), Яцик, Герреро (Волошин 89), Кірюханцев,

Ворскла: Ісенко, Крупський, Пердута, Бацула, Корнієнко, Сіссоко (Хрипчук 82), Толі (Челядін 62), Феліпе, Кане (Нестеренко 62), М'якушко (Галас 82), Ковталюк (Павлюк 74).

Попередження: Антюх 22, Чурко 29, Герреро 89 - М’якушко 17, Сіссоко 39, Кане 43, Ковталюк 47, Крупський, Феліпе 90+4

Раніше Колос на виїзді переграв Верес, Динамо здобуло вольову перемогу над Металістом 1925, СК Дніпро-1 зіграв внічию з Минаєм, також  Рух розписав мирову з Поліссям.

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