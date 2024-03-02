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Фрайбург - Баварія 2:2: огляд матчу

Баварія втратила очки в чемпіонаті Німеччини
Сьогодні 09:00 97 0
Фрайбург - Баварія 2:2: огляд матчу
#Баварія, #Фрайбург

Джерело - Чемпіон.

Баварія у 24 турі німецької Бундесліги на виїзді зіграла внічию із Фрайбургом.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
24 тур, 1 березня

Фрайбург - Баварія 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Гантер, 1:1 - 35 Тель, 1:2 - 75 Мусіала, 2:2 - 87 Гелер

Баварія наразі має в активі 54 очки та йде в Бундеслізі другою, відставання від Баєра складає  7 пунктів. Леверкузенці свій матч 24 туру зіграють 3 березня у гостях проти Кельна.

Раніше повідомлялося, що Баварія продовжить контракт із Даєром. Також по завершенні сезону клуб покине Томас Тухель.

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