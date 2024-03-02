Фрайбург - Баварія 2:2: огляд матчу

Джерело - Чемпіон.
Баварія у 24 турі німецької Бундесліги на виїзді зіграла внічию із Фрайбургом.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
24 тур, 1 березня
Голи: 1:0 - 12 Гантер, 1:1 - 35 Тель, 1:2 - 75 Мусіала, 2:2 - 87 Гелер
Баварія наразі має в активі 54 очки та йде в Бундеслізі другою, відставання від Баєра складає 7 пунктів. Леверкузенці свій матч 24 туру зіграють 3 березня у гостях проти Кельна.
Раніше повідомлялося, що Баварія продовжить контракт із Даєром. Також по завершенні сезону клуб покине Томас Тухель.