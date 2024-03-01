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Баварія втратила очки у грі з Фрайбургом в 24 турі Бундесліги

Вчора 23:33 199 0
Баварія втратила очки у грі з Фрайбургом в 24 турі Бундесліги
#Баварія, #Фрайбург

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 1 березня, у 24 турі німецької Бундесліги Баварія на виїзді зіграла внічию з Фрайбургом.

Матч завершився з рахунком 2:2. Гантер у першому таймі матчу вивів вперед Фрайбург. До перерви мюнхенська команда зусиллями Теля зрівняла рахунок. Гол Мусіали, який був забитий на 75 хвилині гри, міг принести перемогу Баварії, але за три хвилини до завершення основного часу зустрічі Геллер зрівняв рахунок.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
24 тур, 1 березня

Фрайбург - Баварія 2:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 12 Гантер, 1:1 - 35 Тель, 1:2 - 75 Мусіала, 2:2 - 87 Гелер

Раніше повідомлялося, що Баварія продовжить контракт із Даєром.

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