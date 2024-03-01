Стали відомі дати, коли Динамо зіграє свої перенесені матчі в УПЛ

Два перенесені матчі кияни зіграють у квітні

Джерело - Офіційний сайт Динамо.

Стало відомо, коли кияни зможуть зіграти свої перенесені ще з осені матчі.

Про це повідомляє офіційний сайт київського клубу.

Зазначається, що дирекція УПЛ затвердила дати перенесених матчів осінньої частини чемпіонату. Так, зокрема, матч 6-го туру проти Зорі підопічні Олександра Шовковського проведуть 4 квітня, а з Минаєм кияни зіграють 17 квітня.

Повідомляється також, що час початку усіх матчів буде визначений додатково.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на матч 19 туру УПЛ між Динамо та Чорноморцем будуть допущені 1800 уболівальників.

Перед цим наставника столичного клубу Олександра Шовковського назвали найкращим тренером 18 туру УПЛ.

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