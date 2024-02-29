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Матч Динамо - Чорноморець зможуть відвідати 1800 глядачів

Зустріч відбудеться на стадіоні ім. Валерія Лобановського
Сьогодні 22:51 101 0
Матч Динамо - Чорноморець зможуть відвідати 1800 глядачів
#Динамо Київ, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - офіційний сайт Динамо.

На матч 19 туру УПЛ між Динамо та Чорноморцем буде допущено 1800 уболівальників.

Про це повідомляє пресслужба киян.

Напередодні київський клуб отримав дозвіл на проведення матчів із глядачами від міської військової адміністрації.

Укриття на випадок повітряної тривоги буде обладнане на території стадіону, під паркінгом.

Ціна квитків залежно від категорії, становитиме 200, 300 та 400 гривень.

Нагадаємо, що гравці Динамо отримали бронь від мобілізації.

Зазначимо, що раніше такий дозвіл отримав інший столичний клуб УПЛ - Оболонь. На поєдинку 18-го туру Оболонь - Чорноморець були присутні 1040 глядачів.

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