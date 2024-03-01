Повноводний Дніпро-1, потужна Динамо-машина: суперекспрес на УПЛ з коефіцієнтом 6,77

Продовжуємо виокремлювати достойні уваги варіанти.

Джерело - Чемпіон.

Другий після зимової паузи тур УПЛ обіцяє неабияку інтригу. Окрім протистояння претендентів на найвищі сходинки у Львові, нас чекають кілька привабливих протистоянь в інших містах країни. Тож у фокусі нашої уваги — ігри в Житомирі, Києві та головному місті заходу України.

Полісся — ЛНЗ

Житомирці не зуміли переграти Рух у першому турі після зимової перерви, й не знають смаку трьох очок уже протягом чотирьох турів. Втім, за цей час команда Юрія Калитвинцева й не програвала — всі матчі завершилися внічию. Вочевидь Поліссю важко даються голи. Всі чотири гри були "низовими", а "вовки" забивали й пропускали не більше одного м’яча.

Господарі — фаворит протистояння з ЛНЗ. Черкасцям голи даються легше, а поразка Кривбасу була першою за останні п'ять турів. Втім, з командою з топ-5 ЛНЗ не грав давно, а це інший рівень. Від матчу не варто очікувати надміру високої результативності. Виглядає так, що до перемоги ближче будуть господарі. Однак, враховуючи, що Полісся надовго втратило чи не ключового футболіста лінії атаки, створення й завершення як фактори досягнення результату, будуть даватися ще важче.

Ставка: 1Х та 1-3 голи в матчі за 1,61

Динамо — Чорноморець

"Динамівці" у своєму першому матчі були переконливими. Уточнення — в атаці, а не в обороні. Вдруге за п’ять матчів із Шовковським на чолі кияни пропускають два голи. Втім, у грі з одеситами в господарів шанс зберегти ворота "сухими" буде. Чорноморець у матчі з Оболонню в атаці відверто не вразив. Та й узагалі явно "відскочив". Звісно, з Динамо в одеситів простору буде навіть більше, однак і протистояти гостям будуть більш майстерні опоненти.

За Шовковського кияни забивають не менше двох голів. І винятково перемагають. Звісно, колега тренера господарів Григорчук — знаний майстер тактичних сюрпризів та пасток. Однак Динамо почало друге коло без "ватяних ніг" та з максимальною легкістю, а ігрова форма таких виконавців, як Шапаренко, Буяльський та Ванат дає змогу вболівальникам "біло-синіх" сподіватися, що й другий матч принесе їхній улюбленій команді три бали.

Ставка: П1+ТБ (1,5) за 1,50

Оболонь — Дніпро-1

Обидві команди у своїх перших матчах по перерві зіграли внічию. Однак потенціал сторін різний. Кияни — борець за виживання, а от "дніпряни" претендують на найвищі позиції. Та й за ігровими можливостями гості суперника відверто переважають. Так, команда Максимова не знає смаку перемог протягом уже трьох матчів, проте мова про команду з третім-четвертим за силою складом в УПЛ, і за тиждень після Минаю Дніпро-1 має додати.

Оболонь набрала один бал у домашній грі з Чорноморцем, проте на своєму полі кияни непереконливі. "Пивовари" не знають смаку перемог на "Оболонь-Арені" протягом останніх семи зустрічей. А от у Дніпра-1 на виїзді все непогано. З початку сезону — лише одна поразка й дві мирові (+5=2-1). "Дніпряни" зберегли лідерів, колектив давно розуміє вимоги Максимова й підлаштувався під його бачення футболу. Тож гостям Києва саме час перемагати.

Ставка: П2 за 1,61

Шахтар — Кривбас

Центральний матч туру може стати його справжньою окрасою. Дуель Маріно Пушича та Юрія Вернидуба дасть відповідь одразу на кілька питань. Чи відійшов Шахтар від подвійної невдачі в ЛЄ та в УПЛ? Чи готовий Кривбас успішно протистояти чи не головному претенденту на титул?

А також — чи в змозі Вернидуб вигадати таку головоломку для колеги, яку той не зможе розгадати? В першому колі Шахтар уже втратив очки з криворіжцями. Втім, тоді це була команда ще ван Леувена. Наразі ж ми маємо проблемний на старті другого кола Шахтар та Кривбас, для якого настав саме той момент імені "зараз або ніколи". У двох із трьох останніх зустрічей сторін фіксувалася мирова або ж перемога Шахтаря в один гол. Кривбас буде щонайменше близьким до того, щоб відібрати очки в фаворита, й цього разу.

Ставка: П2 (фора +1) за 1,74

Сумарний коефіцієнт: 1,61*1,50*1,61*1,74 = 6,77

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