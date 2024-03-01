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Прокуратура оскаржить вирок Дані Алвесу

Дані Алвес може провести у в'язниці більш як 4,5 роки
Сьогодні 17:59 89 0
Прокуратура оскаржить вирок Дані Алвесу
Фото: АР
#Барселона, #Дані Алвес

Джерело - L'Équipe.

Прокуратура оскаржуватиме вирок ексфутболісту Барселони Дані Алвесу, намагаючись домогтися щодо нього більш суворого покарання.

Про це пише видання L'Équipe.

Так, зокрема, повідомляється, що прокуратура хоче посилення вироку для Алвеса. Обвинувачення раніше просило призначити покарання для Алвеса у вигляді 9 років позбавлення волі.

У лютому суд Барселони визнав 40-річного Дані винним у сексуальному насильстві та засудив його до 4,5 років позбавлення волі. Окрім того, він має виплатити жертві свого злочину 150 тисяч євро компенсації.

Алвеса засудили до 4,5 років в'язниці

Як відомо, під час судових засідань бразилець надав п'ять різних версій інкримінованих йому злочинів. Також він наполягав на тому, що перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Наприкінці судового процесу обвинувачення вимагало 9 років позбавлення волі, а адвокати позивача - 12.

Нагадаємо, після оголошення вироку Барселона спершу позбавила Алвеса  статусу легенди клубу, проте вже згодом повернула його ексфутболісту.

За Барселону бразилець грав з 2008 до 2016 і з 2021 до 2022 року, з якою став шестиразовим чемпіоном Іспанії, по 4 рази вигравав Кубок і Суперкубок країни та тричі перемагав у Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.

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