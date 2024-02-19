Сандерленд Русина звільнив головного тренера

У Сандерленда змінився тренер

Керівництво Сандерленда звільнило головного тренера Майкла Біла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наставник очолив Сандерленд лише 2 місяці тому, замінивши Тоні Моубрея. У 12 матчах він здобув 4 перемоги, 2 нічиї та 6 поразок.

Новим керманичем клубу став 37-річний Майк Доддс, який буде керувати командою до кінця сезону.

Відзначимо, що Сандерленд вже вдруге за сезон міняє тренера. Тоні Моубрея було звільнено в грудні після серії невдалих результатів.

За "чорних котів" виступає український нападник Назарій Русин, який перейшов у клуб влітку 2023 року.

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