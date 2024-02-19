Головне
Світоліна переграла Калініну на старті турніру WTA в Дубаї
Сьогодні 18:49 3220
Відео дня: Світоліна технічним ударом завершила українське дербі проти Калініної в Дубаї
Сьогодні 21:05 59
Марсель - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Сьогодні 17:53 282
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій
Сьогодні 15:55 89015
Monte поступилися ECSTATIC на старті відбіркового турніру на перший Major із CS 2
Сьогодні 15:44 183
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій
Сьогодні 15:25 363619 10
Ястремська програла росіянці Кудєрмєтовій на старті турніру в Дубаї
Сьогодні 15:16 439
У казармі видали форму та чоботи: Анатолій Дем'яненко пригадав відрядження до армії
Сьогодні 13:51 42472
Марсель вирішив звільнити Гаттузо
Сьогодні 12:52 531
Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом
Сьогодні 10:20 10425
Прямі трансляції

Сандерленд Русина звільнив головного тренера

У Сандерленда змінився тренер
Сьогодні 19:15 144 0
Сандерленд Русина звільнив головного тренера
#Сандерленд

Джерело - safc.com.

Керівництво Сандерленда звільнило головного тренера Майкла Біла.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Наставник очолив Сандерленд лише 2 місяці тому, замінивши Тоні Моубрея. У 12 матчах він здобув 4 перемоги, 2 нічиї та 6 поразок.

Новим керманичем клубу став 37-річний Майк Доддс, який буде керувати командою до кінця сезону.

Відзначимо, що Сандерленд вже вдруге за сезон міняє тренера. Тоні Моубрея було звільнено в грудні після серії невдалих результатів.

За "чорних котів" виступає український нападник Назарій Русин, який перейшов у клуб влітку 2023 року.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій Рейтинг WTA: Світоліна залишилась у першій двадцятці, Ястремська втратила кілька позицій 363619 10
Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки Трубін установив унікальне досягнення в складі Бенфіки 9661
Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом Мбаппе підписав довгостроковий контракт із Реалом 10425
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 49423
Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій Рейтинг ATP: Сачко та Марченко піднялися на кілька позицій 89015
У казармі видали форму та чоботи: Анатолій Дем'яненко пригадав відрядження до армії У казармі видали форму та чоботи: Анатолій Дем'яненко пригадав відрядження до армії 42472
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 38849
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 48016
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 95109
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63676
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 12646
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 22957 7