Сандерленд із Русином поступився Гаддерсфілду в 32 турі Чемпіоншипу

Господарі здобули мінімальну перемогу

Джерело - Чемпіон.

Гаддерсфілд здобув домашню перемогу над Сандерлендом у межах 32-го туру англійського Чемпіоншипу.

Зустріч завершилася з рахунком 1:0 на користь господарів поля. Єдиний гол на рахунку Меттью Пірсона.

Український форвард Назарій Русин вийшов у стартовому складі "котів" та був замінений на 72-й хвилині.

Чемпіонат Англії - Чемпіоншип

32 тур, 14 лютого

Гаддерсфілд - Сандерленд 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 37 Пірсон

Після 32-х турів Сандерленд розташував на 10-й позиції. Від Ковентрі, який знаходиться у зоні плей-оф Чемпіоншипу, команда Назарія Русина відстає на 1 очко.

Нагадаємо, український нападник перейшов до Сандерленда влітку 2023 року.

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